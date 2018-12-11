Акционеры Альфа-Банка не вели и не ведут с участниками рынка никаких обсуждений по поводу его продажи. Соответствующее сообщение распространила кредитная организация от имени своей холдинговой компании ABH Holdings S. A.

«В связи с появлением в СМИ сообщений о переговорах по продаже банковских активов «Альфа Групп» на территории Российской Федерации сообщаем, что данная информация не имеет никакого отношения к действительности. Мы категорически опровергаем эти слухи и факт переговоров. Никакие обсуждения с участниками рынка не велись и не ведутся», — говорится в заявлении.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники написала, что владельцы Альфа-Банка обсуждали возможную продажу кредитной организации с ВТБ и итальянским UniCredit. По информации издания, которую привело агентство ТАСС, стоимость возможной сделки оценивалась в 7—8 млрд долларов, однако переговоры не продвинулись. FT написала, что переговоры с UniCredit закончились более года назад, а с ВТБ — несколько месяцев назад.

Согласно данным FT, представитель Альфа-Банка опроверг информацию о планах по продаже, дав понять, что это нецелесообразно.

«Банковская группа «Альфа-Банк», включающая в себя ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании, на протяжении всей своей истории демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности и основным направлениям бизнеса — банк наращивает кредитный портфель, объем привлеченных средств, процентный и комиссионный доход, а также число клиентов. Банк последовательно реализует стратегию развития, увеличивая свою долю в ключевых сегментах рынка, при этом повышая операционную эффективность и качество активов. Увеличение объемов бизнеса сопровождается значительным приростом прибыли, что свидетельствует об эффективной бизнес-модели банка», — поясняется в сообщении ABH Holdings, поступившем в Банки.ру.



«Мы рассматриваем появление данных слухов как попытку компрометации акционеров и руководства банка. Мы не собирались и не собираемся продавать Альфа-Банк», — заключают в холдинговой компании.

В октябре председатель совета директоров Альфа-Банка Петр Авен опроверг предположения о том, что переход работников ВТБ в руководство Альфа-Банка является предвестником продажи «Альфы» банку ВТБ.

В конце ноября глава ВТБ Андрей Костин также заверил, что банк не собирается покупать «Альфу» — как минимум в ближайшие три года. Костин пояснил, что у ВТБ «нет таких сегодня аппетитов» .



Альфа-Банк контролируется зарегистрированным в Люксембурге холдингом ABH Holdings S. A. (97,4%, оставшиеся доли «закольцованы» на подконтрольные структуры), конечными бенефициарами которого выступают Михаил Фридман (порядка 32,86%), Герман Хан (около 20,97%), Алексей Кузьмичев (16,32%), Петр Авен (12,4%), итальянский UniCredit S. p. A. (9,9%), Андрей Косогов (3,67%); еще 3,87% холдинга находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций.