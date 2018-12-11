Полиция проводит проверку по факту заявления сотрудницы управления кассовых операций лишившегося лицензии ЦБ РФ московского Златкомбанка, по словам которой акционер банка забрал из кассы в разной валюте почти 156 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«В полицию обратилась сотрудница управления кассовых операций банка. Она рассказала, что 5 декабря получила устное распоряжение от акционера Златкомбанка на поведение нескольких валютно-обменных операций на 1,5 миллиона евро и 80 тысяч долларов», — пояснил источник.

По словам собеседника агентства, сотрудница банка рассказала полицейским, что акционер Златкомбанка в течение дня несколько раз заходил в кассу и забирал деньги для проведения валютных операций. К концу дня недостача в кассе составила, по словам женщины, 80 тыс. долларов, 34 млн рублей и свыше 1,5 млн евро. Она заявила в полиции, что акционер обещал прислать документы на оформление операций утром на следующий день, но ни документов, ни денег от него не поступило, пояснил источник. Кроме того, по словам сотрудницы, сам акционер в банке также не появлялся.

Источник уточнил, что по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, по его словам, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Банк России с 6 декабря отозвал лицензию у Златкомбанка в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления, полноты и корректности представленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.