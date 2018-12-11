Банк выкупил 2,5 тысячи билетов на выступление «блюменов» на сцене «Татнефть Арены» 13 декабря для детей сирот, инвалидов и детей без попечения родителей со всей республики.

Гастрольный тур «блюменов» проходит в России впервые. Артисты известны благодаря необычным новаторским шоу – они выступают в сценическом образе «синих инопланетян» и виртуозно соединяют искусство, музыку, юмор и современные технологии.

Шоу Blue Man Group с 1991 года посмотрели более 35 миллионов человек. Творческая группа получила несколько престижных наград, в том числе была номинирована на премию Grammy.