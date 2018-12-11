Более 40 тыс. учетных записей пользователей крупнейших государственных ресурсов в 30 странах мира были похищены хакерами, сообщает международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак. Данные могли быть проданы на подпольных хакерских форумах или использованы в целенаправленных атаках для кражи денег или информации.

При этом Италии зафиксировано 52% пострадавших, 22% в Саудовской Аравии и 5% в Португалии. Среди этих сайтов оказались государственные ресурсы Польши, Румынии и Швейцарии, министерства обороны Италии, Армии обороны Израиля, правительство Болгарии, министерство финансов Грузии, управление иммиграционной службы Норвегии, министерства иностранных дел Румынии и Италии и так далее.

Для похищения данных устройства пользователей заражали специальными шпионскими программами по «классической» схеме — через фишинговые рассылки, которые отправлялись злоумышленниками как на корпоративную, так и или личную почту жертв. В рассылке находился троян, предназначенный для кражи информации.

По словам руководителя отдела мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (CERT-GIB) Александра Калинина, масштабы и простота компрометации учетных данных госслужащих различных стран мира наглядно демонстрируют, что пользователи в силу собственной беспечности и отсутствия надежной технологической защиты становятся жертвами хакеров.