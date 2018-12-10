Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с полицией Красноярского края при участии Росгвардии задержали подозреваемых в хищении через терминалы 1,6 млн рублей у одного из банков. Об этом сообщили в понедельник в МВД.

Ранее в дежурную часть муниципального управления МВД России «Красноярское» поступило сообщение от работников одной из кредитных организаций о том, что при пересчете денег были обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции установили, что двое злоумышленников внесли в банкомат в одном из супермаркетов Красноярска 332 отсканированные и распечатанные на специальной бумаге купюры, пополнив 12 различных счетов на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей. В дальнейшем они сняли часть денежных средств, используя другие терминалы», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (о краже в составе организованной группы либо в особо крупном размере).



«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны двое жителей Московского региона в возрасте 25 и 30 лет. При обысках в их квартирах изъяты сотовые телефоны и банковские карты. В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнила официальный представитель МВД.

