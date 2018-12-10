ВТБ не ждет какого-либо значительного негативного влияния на свои показатели от ситуации на Украине и намерен выполнить план по прибыли в этом году, сказал в интервью Reuters первый зампред правления Дмитрий Олюнин.

В прошлом месяце НБУ признал неплатежеспособной и передал в Фонд гарантирования «дочку» ВТБ, после чего ВТБ сообщил, что оставляет за собой право подать в суд на президента Украины Петра Порошенко с требованием вернуть деньги. «Полное резервирование всех оставшихся обязательств по Украине не окажет материального воздействия на результаты по МСФО как этого, так и следующего года. Последствия последних событий уже заложены в наши финансовые модели», — отметил Олюнин.

Российские госбанки — Сбербанк , ВТБ и ВЭБ — пришли на украинский банковский рынок более десятилетия назад. До 2014 года их «дочки» входили в топ-15 по размеру активов. Глава НБУ сказал Reuters на прошлой неделе, что дочерние банки крупнейших российских госбанков сворачивают свою деятельность на украинском рынке в связи с санкциями и судебным запретом на отчуждение акций.

Олюнин сказал, что ВТБ «уверенно» идет к выполнению плана по чистой прибыли — 170 млрд рублей — в текущем году.

«При этом cost-to-income будет меньше 40% и ROE — около 12%. Основные драйверы связаны с органическим ростом — маржа будет удержана на уровне 4%, быть может, чуть менее, с учетом деконсолидации Почта Банка», — пояснил он.

«По кредитованию физических лиц, так и по корпоративному кредитованию мы также обгоним рынок. В этом году мы ожидаем рост объемов рынка кредитов физическим лицам на 22%... Если смотреть на корпоративный сектор, то, думаю, рост кредитования будет порядка 10%», — заявил Олюнин.

В этом году ВТБ приобрел несколько меньших по размеру банков для развития бизнеса в российских регионах. Олюнин сказал, что банк сейчас работает над новой стратегией на период 2019—2022 годов, где приоритетом будет органическое развитие.