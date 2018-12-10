Блокчейн-стартап Presto оспорит решение Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) о запрете любых форм первичных предложений монет (ICO).

В компании считают, что власти нарушили право граждан на свободу выбора профессии, владение собственностью и равенство, а также ввели базовые ограничения без законных оснований, сообщает ForkLog .

По словам CEO Presto Кана Кен-Вона, блокчейн-стартап столкнулся со многими трудностями из-за запрета ICO и бездействия властей в вопросе создания нормативно-правовой базы.

«Мы хотим, чтобы суд рассмотрел конституционность отсутствия законодательства», — подчеркнул он.