Сервис «Светофор» от ВУЗ-банка, один из наиболее востребованных сервисов интернет-банка Light, позволяющий проверить надежность контрагента, стал еще удобнее и теперь пользователи сервиса могут проводить разовые проверки за 49 рублей.

Сервис «Светофор» может стать помощником в случае арбитражных дел с ФНС – с помощью предоставляемой информации можно доказывать законность сделок, или напротив – оспаривать их. Так, сохраняя отчеты в формате pdf даже спустя несколько лет можно доказать, что фирма, с которой на тот момент был заключен договор, являлась надежной, а проблемы у нее начались позже, говорится в сообщении ВУЗ-банка.

Еще одна новая бесплатная функция сервиса – «Вы в светофоре», позволяет просматривать отчеты о собственной организации. Сервис «Вы в светофоре» можно использовать неограниченное количество раз.