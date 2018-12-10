Российские пользователи могут получать круглосуточную поддержку на русском языке.

На прошлой неделе, 6 декабря криптовалютная биржа Huobi со штаб-квартирой в Сингапуре официально запустила свое первое представительство в России Huobi Russia, которое создано Huobi Group в партнерстве с российскими экспертами в области блокчейна и биржевой торговли.

Huobi Russia также сотрудничает с Центром Цифровых Трансформаций ВЭБ – в области обучения, законодательных и регуляторных инициатив, исследований блокчейна, сообщает Anycoin .

В дальнейшем представительство планирует запустить акселератор российских блокчейн-проектов, заняться развитием майнинг-отелей, а также разработать образовательную программу.

Офис Huobi Russia расположен в Москве и был открыт 12 ноября.