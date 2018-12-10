В Мурманской области суд вынес приговор по уголовному делу о кредитном мошенничестве на сумму более 22 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Октябрьский районный суд Мурманска признал руководителей организаций, занимающихся судоремонтом, виновными по частям 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).

В суде установлено, что в 2012 и 2013 годах участники преступной группы — отец и сын — убеждали работников возглавляемых организаций в необходимости получения кредита и передачи им денежных средств. Потерпевшим сообщалось, что деньги нужны для вывода организации из финансового кризиса.

Вместе с тем мужчины не собирались возвращать работникам денежные средства, которые якобы взяли в долг, подчеркивают правоохранители. В результате мошеннических действий у 15 граждан было похищено более 22 млн рублей.

Суд дал одному из обвиняемых четыре года и девять месяцев лишения свободы, другому — пять лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.