Клиенты ВТБ пожаловались на сбой в работе мобильного банка. Об этом стало известно из данных сайта Downdetector.

10 декабря на 16:00 мск было зафиксировано около 125 отчетов о некорректной работе мобильного банка. Не могли войти в систему 62% пользователей.

«Мобильное приложение со смартфона не может войти. Пишет: «отсутствует интернет-соединение». А с компьютера — все окей. Вошел. И даже пуш-код подтверждения на телефон пришел, у которого якобы нет интернет-соединения», — пишет один из пользователей форума Банки.ру.