В Краснодаре задержали женщину, подозреваемую в незаконном производстве и сбыте фальшивой валюты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полиция получила оперативную информацию и задокументировала факты сбыта купюр, номиналом в 100 и 200 евро, которые вызвали сомнение в их подлинности в торговых точках. Правоохранители задержали подозреваемую по месту ее проживания и доставили в отдел полиции.

В ходе обыска дома у задержанной, сотрудники полиции обнаружили и изъяли принтер, на котором, по заключению экспертов, были отпечатаны поддельные купюры.

«При дальнейшей проверке установлено, что злоумышленница заходила в краснодарские магазины вечером, рассказывала продавцам, что приехала из Москвы и, якобы, не успела поменять валюту. Женщина предлагала рассчитаться за покупки евро по курсу ниже, чем принимают кредитные учреждения, приобретала товар на сумму не более 2 тысяч рублей и скрывалась», — объяснили в МВД.

Установлена причастность злоумышленницы к трем фактам противоправной деятельности.