Центр разработок китайской майнинговой компании Bitmain в Израиле закрывается.

Как объяснил сотрудникам менеджер израильского филиала и вице-президент Bitmain Гади Гликберг, криптовалютный рынок нестабилен на протяжении последних нескольких месяцев. Из-за этого Bitmain была вынуждена пересмотреть различные аспекты своей деятельности на глобальном уровне и сместить фокус в соответствии с текущей ситуацией, сообщает Ttrcoin .

Офис в Израиле Bitmain открыла в 2016 году. Он занимался разработкой разнообразных блокчейн-решений, обслуживал майнинг-пул ConnectBTC и работал над технологиями искусственного интеллекта в рамках проекта Sophon.