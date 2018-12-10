Налоговая служба Израиля (ITA) планирует предпринять решительные меры в отношении налоговых уклонистов, скрывающих свои доходы от инвестиций в криптовалюты и трейдинга цифровыми активами. Одним из признаков наличия незадекларированных доходов налоговики считают частые поездки за границу в отсутствие подтверждения источника их финансирования. Также в поле зрения регулятора попадают граждане, имеющие несколько объектов недвижимости.

Уведомления уже были разосланы некоторым резидентам страны, сообщает Ttrcoin .

Также Налоговое управление Израиля в одностороннем порядке открывает налоговые счета для лиц, которые, в соответствии с его информацией, не передают данные от доходов с криптовалютного трейдинга. Глава ведомства Эран Яаков сообщил, что они продолжат работать в этом направлении.

При этом криптотрейдеры в Израиле должны уплачивать 25% с каждой прибыльной сделки по продаже криптовалюты в качестве налога на реализованный прирост капитала. Криптовалютные биржи и другие сервисы также платят по 17% НДС.