Бразильская криптобиржа Bitcambio отправила одному из своих пользователей 35 млн долларов, после того как он попытался вывести всего 127 долларов.

По словам пользователя Кайка Нунеса, представители биржи постарались связаться с ним вскоре после обнаружения собственной ошибки и сообщили, что отправили такую сумму, поэтому надо подтвердить все документально у нотариуса.

Как сообщает Ttrcoin , Нунес подумал, что его персональные данные попали в руки хакеров, которые теперь захотели завладеть его подписью, либо с ним связался настоящий сотрудник биржи, который пытался обмануть клиентов.

Таким образом, пользователь решил проигнорировать обращение биржи, но она настаивала на том, что трансакция была отменена, однако «для завершения процесса ему требовалось пойти к нотариусу, признать факт инцидента, поставив свою подпись, и предъявить документ, который был отправлен ему по электронной почте».

По словам представителей биржи, перевод был связан с серьезным багом, а отмена трансакции без согласия пользователя не представляется возможной ввиду ее размера.

Сейчас обе стороны работают над устранением последствий инцидента. Биржа заявила, что выплатит Нунесу компенсацию затрат, которые он понесет в связи с посещением нотариуса.