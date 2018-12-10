Директором службы управления рисками банка «Александровский» назначена Виктория Савина. Она будет курировать комплексную систему управления операционными, рыночными, кредитными рисками банка и блок андеррайтинга физических лиц.

При этом ее опыт в сфере риск-менеджмента позволят банку внедрить новые подходы к управлению рисками для достижения амбициозных целей по росту бизнеса при поддержании оптимального соотношения «доходность/риск» в кредитной деятельности, говорится в сообщении банка «Александровский».