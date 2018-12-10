Компания Helio из Мельбурна начала выдавать кредиты от 1000 австралийских долларов (720 долларов) под залог криптовалютных активов, обеспеченные криптовалютами. На данный момент компания принимает биткоин, еthereum, litecoin и ripple.

Как сообщает ForkLog , криптоактивы клиентов Helio хранятся в защищенном кошельке, отмечают представители фирмы. В случае дефолта компания может продать криптовалюту для покрытия убытков.

Helio имеет кредитную лицензию (ACL), выданную Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Таким образом, как заявил основатель компании Джон О’Ши, Helio стала первой лицензированной организацией в Австралии, запустившей эту услугу.