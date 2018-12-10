В случае дефолта компания может продать криптовалюту для покрытия убытков.
Компания Helio из Мельбурна начала выдавать кредиты от 1000 австралийских долларов (720 долларов) под залог криптовалютных активов, обеспеченные криптовалютами. На данный момент компания принимает биткоин, еthereum, litecoin и ripple.
Как сообщает ForkLog, криптоактивы клиентов Helio хранятся в защищенном кошельке, отмечают представители фирмы. В случае дефолта компания может продать криптовалюту для покрытия убытков.
Helio имеет кредитную лицензию (ACL), выданную Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Таким образом, как заявил основатель компании Джон О’Ши, Helio стала первой лицензированной организацией в Австралии, запустившей эту услугу.
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