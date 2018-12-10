Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный на восемь лет колонии за взятку, оплатил назначенный по приговору Замоскворецкого суда штраф в размере 130 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лариса Каштанова.

«Сбербанк перечислил деньги приставам, там вся необходимая сумма», — сказала она.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина в размере 2 млн долларов. Сам Улюкаев в суде неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Согласно версии защиты, бывший министр получил от главы «Роснефти» сумку с 2 млн долларов, будучи уверенным, что в ней находится вино. Он стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий.

При исполнении приговора возникла правовая коллизия, вследствие которой приставы не могли взыскать штраф, так как деньги на счете Улюкаева были заблокированы до исполнения приговора суда, который, в свою очередь, не мог быть исполнен до оплаты штрафа. В октябре 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил заявление службы судебных приставов о снятии ареста с имущества экс-министра, что позволило взыскать необходимую сумму для оплаты штрафа.