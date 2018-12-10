Задача снижения уровня бедности в РФ в два раза к 2024 году реализуема; возможно, в будущем на это потребуется дополнительное финансирование на региональном уровне. Об этом заявил в понедельник глава Минтруда РФ Максим Топилин на Всероссийском заседании координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Он напомнил, что в 2019 году в некоторых российских регионах будут осуществлены пилотные проекты в рамках создания Единой государственной информационной системы социального обеспечения. По словам министра, это позволит создать портреты семей, доходы которых ниже прожиточного минимума.

«Цель заключается в том, чтобы, усиливая применение критериев нуждаемости с помощью внедрения такой системы, как социальный контракт, выйти в течение отведенного нам времени на то, чтобы реализовать задачу снижения в два раза уровня бедности. Эта задача реализуема. Возможно, она потребует в последующем определенных финансовых ресурсов прежде всего от субъектов РФ», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил снизить уровень бедности в стране в два раза к 2024 году. Сегодня, по данным Росстата, порядка 19 млн россиян находятся в этой категории.