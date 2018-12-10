Суд перенес на 4 февраля 2019 года заседание для более детального изучения вновь открывшихся обстоятельств отзыва лицензии у банка «Югра». Сообщение об этом пришло в редакцию Банки.ру от имени юристов учредителей «Югры».

Ранее стало известно, что кредитная организация обратилась в суд с заявлением о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам прошлогоднего судебного решения по ее иску о признании недействительным приказа Банка России об отзыве ее лицензии. Арбитражный суд Москвы согласился рассмотреть вновь открывшиеся обстоятельства и изначально назначил дело к судебному разбирательству на 10 декабря 2018 года.

Арбитраж Москвы в декабре 2017 года отказался удовлетворить требование «Югры» об отмене приказа ЦБ об отзыве лицензии. Апелляционная и кассационная инстанции в 2018 году оставили данное судебное решение в силе. В карточке дела также содержится запись от 26 октября этого года о кассационной жалобе «Югры» в Верховный суд РФ.

Юристы банка указывают, что в ноябре 2018 года на сайте Союза вкладчиков были опубликованы письма Центрального банка РФ и приказы временной администрации банка «Югра» о корректировке его бухгалтерской отчетности. Из них следует, что по указанию ЦБ недвижимое имущество банка было уценено более чем на 10 млрд рублей. В результате в капитале «Югры» образовалась «дыра» (уставный капитал приобрел отрицательное значение), что и послужило основанием для отзыва лицензии в июле 2017 года.

Как отмечает партнер юридической компании «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Антон Александров, представляющий бывшее руководство банка «Югра» в суде, «при корректировке стоимости недвижимого имущества на балансе банка с 16,9 миллиарда рублей до 6 миллиардов рублей АСВ пользовалось не заключением независимой экспертизы, а ничем не подтвержденным мнением ЦБ, который не обладает полномочиями на проведение подобной оценки». По мнению юриста, вновь открывшиеся обстоятельства являются основанием для пересмотра как минимум мотивировочной части решения суда, ранее признавшего законными действия ЦБ в рамках отзыва лицензии.

«Руководство банка «Югра» удовлетворено решением Арбитражного суда Москвы о переносе заседания для более детального изучения вновь открывшихся обстоятельств отзыва лицензии у кредитного учреждения», — говорится в сегодняшнем сообщении.



Арбитражный суд Москвы 25 сентября этого года признал банк «Югра» банкротом.

