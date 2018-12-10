Мосгорсуд признал законным решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении первого заместителя председателя правления банка «Единственный» Павла Сычева по делу о растрате более 900 млн рублей, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Постановление Басманного суда Москвы от 25 октября оставлено без изменения», — сказал собеседник агентства.

Таким образом, Сычев останется под арестом до 23 декабря. Он, а также председатель правления банка «Единственный» Никита Шестаков и директор кредитного департамента банка Станислав Ялымов обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере, организованная группой).

По версии следствия, трое бывших руководителей кредитного учреждения в 2013—2015 годах, находясь в городе Москве, организовали выдачу кредитов на сумму более 900 млн рублей компаниям, не ведущим реальной хозяйственной деятельности.