Штаб-квартира Международного Инвестиционного Банка (МИБ) переедет из Москвы в Будапешт. Такое решение было принято на первом заседании совета директоров и управляющих, сообщается в пресс-релизе организации.

«Таким образом институт получит европейскую юридическую и финансовую прописку, станет ближе к своим основным источникам фондирования, сможет в большей мере обеспечить их диверсификацию, что полностью отвечает интересам всех стран – участниц банка», — отмечается в сообщении.

Решение на высшем уровне было принято в сентябре 2018 года в Москве в ходе переговоров между президентом Российской Федерации и премьер-министром Венгрии.