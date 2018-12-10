Совкомбанк начал выдавать тендерные кредиты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на специальные счета соответственно изменениям в 44-ФЗ. Получить тендерный кредит в кратчайшие сроки позволяет онлайн-сервис Fintender.ru.

Чтобы внести средства на спецсчета и обеспечить себе участие в тендере, клиенты могут оформить тендерный кредит, что позволит использовать не собственные оборотные средства, а заемные. Кредит выдается непосредственно на специальный счет участника закупки, открытый в Совкомбанке, а закупка может проводиться на любой из аккредитованных площадок, говорится в сообщении кредитной организации.

Для оформления тендерного кредита онлайн клиент должен быть зарегистрирован в сервисе Fintender.ru, иметь специальный счет и квалифицированную электронную цифровую подпись. Для пользователей, открывших счет, все дальнейшие операции будут проходить дистанционно.