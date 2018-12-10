В Совете Федерации готовы дорабатывать ко второму чтению внесенный в Госдуму законопроект о регулировании деятельности платежных агрегаторов, которые, в случае принятия закона, смогут работать только при наличии юридического лица в России, сообщил РИА Новости один из его авторов, первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету Николай Журавлев.

«Надеюсь, что законопроект будет поддержан депутатами Госдумы. При необходимости готовы обсудить дальнейшее совершенствование его норм при подготовке ко второму чтению», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что документ нацелен на совершенствование регулирования деятельности платежных приложений и агрегаторов, а концепция соответствует общему тренду обеспечения независимости российской платежной системы.

Зампред комитета добавил также, что, в соответствии с законопроектом, агрегаторы должны иметь специальные счета для переводов, открытые в отечественных банках. «В целом предлагаемые законопроектом нормы будут способствовать гармонизации требований для российских и иностранных участников рынка, повышению конкуренции и, как следствие, качества предоставляемых услуг», — отметил Журавлев.

Законопроектом предусматривается, что агрегаторы должны быть зарегистрированы на территории РФ. Предусматривается также запрет на передачу информации по любому электронному платежу с использованием программных и технических средств, за исключением трансграничных переводов, на территорию иностранного государства, отметил Журавлев.

«Таким образом, платежные персональные данные граждан будут храниться преимущественно на территории России», — заявил он. Парламентарий подчеркнул, что согласно законопроекту все иностранные компании, которые хотят сопровождать платежные операции в России, должны будут открыть свои представительства в РФ и работать в соответствии с российскими требованиями по безопасности.

Ранее отмечалось, что в настоящее время все большее число банков предоставляет своим клиентам возможность безналичных платежей с помощью платежных приложений, таких как Apple Pay, Samsung Pay, Mir Pay. В целях обеспечения защиты прав клиентов и снижения рисков банков проект определяет требования к порядку взаимодействия банка и поставщика платежного приложения. При этом предусматривается раскрытие Банку России информации о таких поставщиках. Это будет способствовать повышению эффективности оценки управления рисками банков, считают авторы проекта.