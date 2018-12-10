Московская экономика имеет прочный фундамент, она диверсифицирована и переживет любые кризисы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Вопрос, который мне задают частенько, насколько все-таки устойчива экономика города? Не может быть так, чтобы все эти санкции, эти проблемы с ценой на нефть, с тем-сем не сказывались на развитии города. Конечно, сказываются, мы же часть страны», — сказал Собянин в понедельник на встрече с компаниями-членами Ассоциации европейского бизнеса.

Он отметил, что столица в последние годы упрочила свой экономический фундамент.

«Экономика настолько диверсифицирована, что, по большому счету, кризисы, которые раньше нас просто бы разорили, сегодня воспринимаются как трудности, которые мы преодолеваем, не более того», — сказал мэр.

Он не согласен с теми, кто утверждает, будто в жилищном строительстве в Москве есть проблемы.

«У нас много таких апокалиптических сценариев: цена упадет, все разорятся. Все будет нормально — не волнуйтесь — с жилищным строительством. И цены будут если не стабильными, то вполне оптимальными. Ничего страшного происходить не будет», — добавил столичный градоначальник.