Максим Полетаев, проработавший в структурах Сбербанка более 20 лет, покинет банк и перейдет в структуры бизнесмена Олега Дерипаски, пишет «Коммерсант». Полетаев, который еще в июне был первым зампредом Сбербанка, а потом был переведен в ранг советника Германа Грефа, войдет в советы директоров ряда компаний Дерипаски, а также в совет директоров ГМК «Норильский никель».

О том, что Полетаев уже в начале следующего года может покинуть Сбербанк, изданию рассказали несколько источников, близких к банку.

«После того как в июне он был переведен с поста первого зампреда, курировавшего весь корпоративный бизнес банка и не только, в статус советника, было понятно, что после разрешения ситуации с Agrokor он покинет банк, — говорит один из собеседников газеты в банке. — Сейчас в урегулировании ситуации наметился прогресс, и в случае успеха он сможет покинуть банк, сохранив хорошие отношения с руководством».

Уже после Нового года Полетаев сможет перейти в структуры Дерипаски, рассказал изданию другой источник. По данным газеты, Полетаев получил предложения войти в советы директоров ряда компаний, принадлежащих Дерипаске, а также в совет директоров ГМК «Норильский никель» («Русалу», подконтрольному En+ Group Дерипаски, принадлежит 27,8% ГМК, из которых 25% плюс 1 акция заложены по кредиту Сбербанка на 4,2 млрд долларов до конца декабря 2024 года). При этом финансист находится в процессе переговоров. По данным издания, ни в одной из этих компаний для Полетаева не рассматривается позиция executive.

По информации газеты, Дерипаска и Полетаев общались задолго до введения санкций США и не только по вопросам кредитов Сбербанка, выданных компаниям бизнесмена (в том числе и группе «ГАЗ»), но и в целом по различным аспектам их развития (например, банк был одним из андеррайтеров IPO En+). «Максим Полетаев много лет возглавлял бизнес-блок Сбербанка, работал с крупнейшими российскими компаниями, очень хорошо понимает, как устроен бизнес большой корпорации, — отмечает руководитель финансовой практики компании «Морган Хант Экзекьютив Серч» Мария Янковская. — Безусловно, он будет полезен крупной компании, холдингу как опытнейший финансист и как человек, обладающий обширными связями в бизнес-сообществе».

