Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала компанию CoinAlpha Advisors LLC (CoinAlpha) на 50 тыс. долларов за предложение инвесторам незарегистрированных ценных бумаг.

CoinAlpha смогла привлечь от 22 инвесторов 608,491 долларов для инвестирования в цифровые активы с помощью фонда CoinAlpha Falcon LP, однако не зарегистрировала его должным образом и не соблюдала процедуры по политике KYC, сообщает Anycoin .

CoinAlpha не признала, но и не опровергла свою вину, благодаря сотрудничеству с регулятором во время расследования, подвергнется санкциям, которые обсудила с SEC. Компания обязана выплатить присужденный ей штраф в течение 10 дней и прекратить нарушение требований закона о ценных бумагах.

При этом ранее с компанией связывались представители SEC, она остановила предложение, проверила являются ли ее клиенты аккредитованными инвесторами, пересмотрела размещенные на сайте и в соцсетях материалы, а также процедуры работы и по собственной инициативе вернула все средства вкладчикам.