Средства населения в Сбербанке сократились за ноябрь на 11 млрд рублей и составили 12,03 трлн. Объем средств населения на текущих счетах за месяц сократился столь резко, что его не смог в полной мере компенсировать прирост вкладов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные отчетности по российским стандартам (РСБУ).

Так, срочные вклады физлиц выросли за месяц на 2%, или на 190 млрд рублей, до 9,55 трлн рублей, а средства на текущих счетах сократились на 7,5%, на 201 млрд, и составили 2,48 трлн. Всего за 11 месяцев года вклады в Сбербанке выросли на 4,6%, а текущие средства населения сократились на 0,2%. До этого Сбербанк терял средства населения в сентябре — тогда физлица вывели 187 млрд рублей.

Существенный прирост объема вкладов в ноябре, вероятно, связан с акцией «Зеленый день», которую Сбербанк проводил в середине месяца в честь своего дня рождения. Тогда банк в течение двух дней привлекал вклады населения под высокую ставку 7,5% годовых. До этого максимальная ставка составляла 7,15% в рамках временного промовклада, а максимальная ставка среди вкладов базовой линейки оставалась на уровне 5,15%.

Влияние этой акции сложно недооценить — как пояснили в пресс-службе Сбербанка, население в рамках «Зеленого дня» заключило более 380 тыс. договоров вкладов на сумму свыше 240 млрд рублей. Такой маркетинговый ход позволил банку удержать клиентов и уменьшить совокупный отток средств граждан, но негативно сказался на стоимости пассивов, указывают эксперты.

Вероятно, население просто конвертировало средства с текущих счетов в депозиты, пользуясь предложением повышенной ставки, считает аналитик Fitch Антон Лопатин. В пресс-службе Сбербанка, в свою очередь, сообщили, что сокращение средств на счетах банковских карт (на них приходится основная часть текущих средств физлиц) связано с «разовым отражением завершения расчетов с международными платежными системами в начале ноября».

Для банка рост объема вкладов при одновременном сокращении средств на текущих счетах означает сохранение клиентской базы, но за счет удорожания пассивов, добавляет генеральный директор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев. В целом же по банковскому сектору ситуация иная, чем у Сбербанка. Так, за десять месяцев 2018 года (более поздние данные по системе недоступны), по оценке издания, объем средств на текущих счетах физлиц вырос на 28%, а во вкладах — на 15%.