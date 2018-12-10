В следующем году Венесуэла сократит использование доллара США и начнет продавать нефть — главный экспортный товар — за национальную криптовалюту рetro (PTR), объявил президент страны Николас Мадуро.

По его словам, эта мера направлена ​​на диверсификацию международного рынка, включая криптовалютные формы платежей в рамках экономических соглашений, подписанных с другими союзными странами, не полагаясь исключительно на доллар США, сообщает Anycoin .

Расширение использования рetro является частью шестилетнего финансового плана по смягчению последствий санкций США, подчеркнул Мадуро.