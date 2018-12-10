Банк России и «Ростелеком» подготовили концепцию цифрового профиля, который поможет свести к минимуму оборот бумажных документов при оказании гражданину услуг, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.



Цифровой профиль предоставит бизнесу достоверные данные о людях и — с согласия владельца — позволит использовать их, например при покупке или кредите, объясняет представитель ЦБ: это существенно снизит операционные расходы бизнеса, а граждане получат услугу быстрее и дешевле.

Госуслуги тоже станут проще, сказано в концепции: к примеру, незадолго до истечения срока действия документа цифровой профиль напомнит об этом и предложит заявку на новый. Цифровой профиль — по концепции — состоит из трех компонентов: основные данные о человеке — паспортные, СНИЛС, ИНН; ссылки на его данные из прочих государственных систем; реестр согласий на обработку его персональных данных.

Когда человек захочет получить услугу, компания, где он ее запросил, передаст запрос на документы в цифровой профиль, там система идентифицирует человека, отправит запрос на данные в нужную ГИС, возьмет у человека электронное согласие на обработку данных запросившей компанией и внесет это согласие в свой реестр.

Оператор цифрового профиля пока не определен, передал через представителя директор «Ростелекома» по цифровой идентичности Иван Беров, не решено, платят ли компании за обращения к системе, для людей она будет бесплатной.