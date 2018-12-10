Росфинмониторинг при проверке «панамского досье» нашел 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Об этом рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире» в НИУ ВШЭ, передает корреспондент РБК.

Эти компании совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», сообщил Андреев.

Граждане США контролируют 3 066 компаний из «панамского досье», граждане Украины — 470, следует из данных Росфинмониторинга. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России (а также США) — Британские Виргинские Острова, на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы, добавил Андреев.

«Службой постоянно ведется анализ материалов, публикуемых СМИ, например всем известного расследования журналистов — «панамского досье», — отметил Андреев. По его словам, информация о «сомнительных финансовых операциях» россиян передана в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

«Панамское досье» — документы из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).