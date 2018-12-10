Узнайте, как защитить своих клиентов от мошенничества в системах ДБО.
14 декабря в 11.00 по московскому времени BSS проведет вебинар «Система противодействия мошенничеству «FRAUD-Анализ». Соответствие 167-ФЗ».
Зачастую возможностей системы ДБО недостаточно для защиты клиентов от мошенничества. И тогда необходимы дополнительные средства обеспечения безопасности. BSS предлагает банкам использовать систему «FRAUD-Анализ».
На вебинаре вы узнаете как «FRAUD-Анализ» помогает предотвращать мошенничество при обслуживании банком юридических и физических лиц в системах ДБО. Получите исчерпывающую информацию о соответствии решения специфике банковского бизнеса и законодательства РФ, в т.ч. 167-ФЗ. Вы сможете задать свои вопросы по интересующим вас аспектам возможностей системы, ее внедрения и эксплуатации.
В программе вебинара:
- Презентация системы предотвращения мошенничества при обслуживании банком юридических и физических лиц в ДБО «FRAUD-Анализ».
- Соответствие «FRAUD-Анализ» законодательству, в т.ч. 167-ФЗ.
- Ответы на вопросы.
Участие в вебинаре бесплатное. Продолжительность — 1 час 30 минут. Внимание, число участников ограничено!
Для участия в вебинаре, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке: РЕГИСТРАЦИЯ.
Мы убедительно просим при регистрации указывать корпоративный (рабочий) адрес электронной почты.
В ближайшее время BSS проведет вебинары и по другим решениям. Следите за анонсами.
Источник: Компания BSS
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