14 декабря в 11.00 по московскому времени BSS проведет вебинар «Система противодействия мошенничеству «FRAUD-Анализ» . Соответствие 167-ФЗ».

Зачастую возможностей системы ДБО недостаточно для защиты клиентов от мошенничества. И тогда необходимы дополнительные средства обеспечения безопасности. BSS предлагает банкам использовать систему «FRAUD-Анализ».

На вебинаре вы узнаете как «FRAUD-Анализ» помогает предотвращать мошенничество при обслуживании банком юридических и физических лиц в системах ДБО. Получите исчерпывающую информацию о соответствии решения специфике банковского бизнеса и законодательства РФ, в т.ч. 167-ФЗ. Вы сможете задать свои вопросы по интересующим вас аспектам возможностей системы, ее внедрения и эксплуатации.

В программе вебинара:

Презентация системы предотвращения мошенничества при обслуживании банком юридических и физических лиц в ДБО «FRAUD-Анализ».

Соответствие «FRAUD-Анализ» законодательству, в т.ч. 167-ФЗ.

Ответы на вопросы.

Участие в вебинаре бесплатное. Продолжительность — 1 час 30 минут. Внимание, число участников ограничено!

Для участия в вебинаре, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке: РЕГИСТРАЦИЯ .

Мы убедительно просим при регистрации указывать корпоративный (рабочий) адрес электронной почты.

В ближайшее время BSS проведет вебинары и по другим решениям. Следите за анонсами.

Источник: Компания BSS