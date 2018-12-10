Работодатели стали больше следить за своими сотрудниками в социальных сетях. Если три года назад этим занимались 51% компаний, то сейчас уже 59%, пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.



Главное, чего боятся работодатели, это разглашения коммерческой тайны. Таких начальников 37%. В SuperJob подчеркивают, что за три года с момента проведения аналогичного опроса количество компаний, установивших запрет на разглашение коммерческой тайны, стало больше почти в полтора раза. В 2015 году таких было 25%.



В каждой пятой компании руководство требует от сотрудников соблюдения этики поведения в соцсетях. И если человек пишет комментарии под постами, то должен выражаться корректно и не затрагивать интересы компании, в которой работает. Так, 18% работодателей категорически запрещают писать негативные комментарии о работе, руководстве, коллегах.

В каждый двадцатой компании действует запрет на публикацию в Интернете фотографий в униформе или с рабочего места. В 4% компаний запрещено выкладывать любую информацию о работе. Свои особые правила есть в каждой сотой организации. Среди них — запрет критики властей и размещения недостоверной информации о товарах и услугах. А 27% работодателей вообще блокируют персоналу выход в соцсети с рабочего компьютера.

Такое поведение компаний эксперты по труду не одобряют. По их мнению, любые чрезвычайные меры контроля и надзора со стороны работодателя — нецивилизованные и затратные пути, которые не повышают трудовую дисциплину и производительность.