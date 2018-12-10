Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении объявить чрезвычайное экономическое положение в стране.

«В первую очередь я бы хотел объявить чрезвычайное экономическое положение в стране», — заявил он.

Макрон также обещал повышение минимальной зарплаты в стране с 2019 года. «Минимальная зарплата повысится с 2019 года на 100 евро в месяц», — сказал он.

Президент также сообщил, что работающие французы получат в конце года премию, которая не будет облагаться налогом. «Все работодатели могут выплатить работникам премию, которая не будет облагаться налогом», — сказал он.