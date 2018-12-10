Правительство России выделит около 1 триллиона рублей на меры по поддержке экспорта в рамках нацпроекта по международному экспорту, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе координационного совета по развитию экспорта в Нижнем Новгороде.

«Согласовано финансирование на шесть лет в размере почти триллиона рублей. Точнее, 956 миллиардов рублей. Базовые параметры проекта определены. При этом пока не утвержден до конца инструментарий», — сказал Мантуров.

Первый координационный совет по развитию промышленности с участием торговых представителей РФ из всех стран мира проходит в Нижнем Новгороде 10 декабря. В заседании совета принимают участие делегации всех регионов России, торговые представители зарубежных государств, руководители ведущих промышленных предприятий. Один из основных вопросов обсуждения на совете — развитие отечественного несырьевого и неэнергетического экспорта.