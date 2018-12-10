Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» присоединился к сети доверенных операторов электронного документооборота (ЭДО) и получил паспорт с подтверждением официального статуса от Федеральной налоговой службы.

Таким образом, клиенты компании получат доступ к юридически значимому документообороту в электронном виде, что обеспечит оперативный обмен закрывающими документами и работу с системой обязательной маркировки товаров: передачу необходимых данных и отчетов в рамках цепочки «производитель – дистрибьютор – ритейлер – потребитель», говорится в сообщении компании.

Интеграция инструментов ЭДО и ОФД становится обязательным элементом для всей системы розничных продаж, что позволяет автоматизировать передачу документов оператору системы маркировки при поступлении товара ритейлеру и выбытии продукции из товарооборота.

По словам генерального директора «Платформа ОФД» Алексея Барова, получение статуса оператора ЭДО еще раз подтверждает активную позицию платформы в предоставлении клиентам качественного сервиса в рамках документооборота, сверки и сдачи отчетности, управления продажами и обеспечения других потребностей в ведении бизнеса.