Обвинение по делу преступного сообщества хакеров, похитивших через Интернет у ряда крупных российских банков более 1 млрд рублей, запросило сроки для фигурантов. Так, для организатора ОПС уроженца Украины Юрия Лысенко прокурор просит 15 лет колонии строгого режима, для его 13 сообщников — от шести с половиной до 12 лет. Теперь в суде должны выступить адвокаты, пишет «Коммерсант».

По материалам дела, в период с июля по ноябрь 2014 года Лысенко вовлек в деятельность ОПС около двух десятков россиян для совместного хищения средств коммерческих банков. Следствие считает, что деньги похищались с помощью специальной программы, которая позволяла снимать их со счетов клиентов банков, а затем восстанавливала баланс за счет средств уже самих финансовых структур.

Как пояснила в суде прокурор, фигуранты могли положить на карту банка 200 тыс. рублей, после чего перевести их на другую карту. Потом запускалась троянская программа, отменявшая трансакцию. Посчитав, что перевод не удался, банки возвращали на счет отправителя эти деньги, но уже из собственных средств. В результате на руках хакеров оказывалась вдвое большая сумма. Таким способом, по подсчетам следствия, было похищено более 1 млрд рублей. Кроме того, говорится в деле, с марта по июль 2015 года хакеры присвоили еще более 5,7 млн рублей путем установки в различных банкоматах специальных устройств, позволяющих управлять процессом выдачи банкнот.

Как было установлено следствием, в целом от действий ОПС пострадали Промсвязьбанк, банки «Зенит», «Траст», «Уралсиб» и ряд небольших кредитных учреждений, признанных теперь потерпевшими по делу.

Перед судом в итоге кроме Юрия Лысенко предстали 13 человек: Евгений Воробьев, Иван Крылов, Артем Мазуренко, Михаил Воробьев, Антон Екименко, Денис Гринев, Максим Усатов, Сергей Махничев, Николай Миловидов, Михаил Орешкин, Олег Родин, Никита Хаджибекян и Сергей Чистов. В зависимости от роли каждого прокурор просил признать их виновными по ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 158 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем; мошенничество в сфере компьютерной информации; кража). Для предполагаемого организатора ОПС Лысенко гособвинитель потребовал 15 лет колонии строгого режима, Хаджибекяна, Миловидова и Орешкина, содержавшихся, как и Лысенко, под стражей — приговорить к лишению свободы на сроки от 7 до 12 лет. Для оставшихся десяти фигурантов, которые находятся под подпиской о невыезде и на процесс приходят самостоятельно, гособвинение запросило от 6,5 до 10 лет колонии общего режима.

Впрочем, адвокаты настаивают на невиновности подзащитных. Защитники утверждают, что все данные следствию сообщил лишь пошедший на сотрудничество Антон Тестов, уже осужденный на семилетний срок. Но он, по мнению защиты, мог намеренно оговорить бывших подельников, чтобы облегчить свою участь.