С начала года доля кредитных карт , держатели которых не пользуются кредитными средствами по ним, сократилась до 28,7%. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«По данным 4 100 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2018 года доля кредитных карт, держатели которых не стали прибегать к использованию кредитных средств по ним (доля кредитов с «нулевой» утилизацией), составила 28,7%, сократившись с начала года на 4,1 процентного пункта (в январе 2018 года — 32,8)», — отмечается в сообщении.

По данным НБКИ, в сентябре самая большая доля кредитных карт с «нулевой» утилизацией в регионах РФ была отмечена в Липецкой области (34,3%), Чувашской Республике (34,1%), Республике Мордовии (33,4%) и Республике Татарстан (33,2%), а также в Ульяновской области (33,1%).

Самая низкая доля «нулевой» утилизации — в Чеченской Республике (15,6%), Республике Дагестан (17,6%), Республике Ингушетии (19,1%), Кабардино-Балкарской Республике (22,3%) и Республике Карачаево-Черкесия (22,9%). В Москве доля кредитов с «нулевой» утилизацией составила 28,3%, а в Санкт-Петербурге — 26,5%.