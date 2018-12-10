Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер, по данным на 1 июля, составил 25,173 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Пенсионного фонда России (ПФР).

Несколько меньше, чем на Чукотке, пенсии в Ненецком автономном округе — 22,05 тыс. рублей, Магаданской области — 21,508 тыс., Камчатском крае — 21,342 тыс., Ямало-Ненецком автономном округе — 21,008 тыс.

Средняя пенсия по России на эту же дату составляла 14,144 тыс. рублей.

И до этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. А самые низкие они в Кабардино-Балкарии — в среднем 11,413 тыс., Дагестане — 11,653 тыс., Калмыкии — 12,137 тыс.

Как пояснили изданию в ПФР, на размер пенсии влияют многие факторы, например, продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.