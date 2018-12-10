Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.

«Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили двусторонний договор о валютном свопе для валют юань/гривна еще на три года. Максимальная сумма линии валютного свопа остается неизменной: на уровне 15 миллиардов юаней (около 2 миллиардов долларов), или 62 миллиардов гривен», — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка Украины.



Отмечается, что договор был подписан во время рабочего визита главы украинского регулятора Якова Смолия в Китай.

По данным украинского Центробанка, этот договор — уже третье соглашение между Национальным банком Украины и Народным банком Китая в рамках двустороннего сотрудничества. Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свопе на сумму до 54 млрд гривен и 15 млрд юаней истек в июне.