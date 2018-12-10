Наблюдательный совет Совкомбанка рекомендовал акционерам выплатить 3 млрд рублей дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет, следует из материалов финучреждения.



На одну обыкновенную акцию может быть выплачено 16 копеек.



«Рекомендовать общему собранию акционеров банка распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет и принять решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям банка в размере 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей (0,1602995031642467 рубля на одну обыкновенную акцию банка) в денежной форме», — отмечается в документе.

Общее собрание акционеров банка пройдет в форме заочного голосования 10 января 2019 года.