Участники госзакупок по состоянию на 7 декабря открыли 153,6 тыс. специальных счетов в банках, следует из материалов на сайте Минфина.

«Согласно информации, представленной банками, включенными в перечень, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 13 июля 2018 № 1451-р, а также операторами электронных площадок, оператором специализированной электронной площадки, включенными в перечень, утвержденный распоряжением правительства Российской Федерации от 12 июля 2018 года № 1447-р, по состоянию на 7 декабря 2018 года участниками закупок открыто 153 603 специальных счета в указанных банках в целях обеспечения заявок на участие в закупках», — отмечается в сообщении.

В июле Кабмин утвердил перечень банков , в которых оператором электронной площадки открываются счета в качестве обеспечения заявок по госзакупкам.

Перечень включает 18 банков: Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Московский Кредитный Банк, «Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Промсвязьбанк, «Россия», банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Российский Национальный Коммерческий Банк, РосЕвроБанк, ОТП Банк и ЮниКредит Банк.