Голосование британского парламента по соглашению с ЕС об условиях выхода страны из состава ЕС (Brexit) не состоится 11 декабря, как было запланировано, по причине неурегулированности проблемы границы на острове Ирландия. Об этом заявила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента.

«Очевидно, что по ключевым аспектам сделки имеется широкая поддержка, но по одному вопросу — «бэкстопу» Северной Ирландии — существует повсеместная и глубокая обеспокоенность», — сказала Мэй.

«В результате, если мы пойдем дальше и проведем голосование завтра, то сделка будет отвергнута значительным большинством голосов. Поэтому мы отложим запланированное на завтра голосование и не будем разделять эту палату в данный момент», — продолжила она. Мэй не уточнила при этом, когда может состояться новое голосование.

Политик добавила, что правительство Великобритании активизирует работу по подготовке к потенциальному сценарию выхода из ЕС без сделки.

Она также заявила, что не поддерживает идею проведения повторного референдума по Brexit. «Если вы хотите провести повторный референдум для того, чтобы пересмотреть результаты первого референдума, то будьте честны, это приведет к риску нового раскола страны», — сказала Мэй, обращаясь к парламентариям.