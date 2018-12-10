В текущем году с разного рода киберугрозами столкнулась почти половина (48%) компьютеров АСУ ТП в России, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». На трети российских компьютеров в индустриальных системах (34%) источником угроз стал интернет. При этом на съемные носители приходится 5% попыток заражений промышленных компьютеров в России, а на почтовые программы – немногим более 2%.

По мнению экспертов, традиционные жертвы кибермошенников (финансовые организации, корпоративные сети крупных компаний и т.д.) активно усиливают свою информационную защиту, поэтому растет интерес к промышленным предприятиям.

По словам эксперта Kaspersky Lab ICS CERT Кирилла Круглова, большинство атак не преследует цель остановить производство или повредить промышленное оборудование. Попытки заражения промышленных систем происходят в ходе массового распространения вредоносных программ. В то же время чаще происходят случаи направленного заражения промышленных систем программами-вымогателями или с атаками, целью которых является кража денег у индустриальных организаций.

«По нашим оценкам, уровень угроз, актуальных для промышленных компаний, уже велик, и в ближайшее время, скорее всего, их количество и разнообразие продолжит расти», – отметил Кирилл Круглов.