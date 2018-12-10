Корейская криптовалютная биржа Bithumb запустила бета-версию публичной платформы PickThumb, которая позволит пользователям площадки голосовать за новые монеты, претендующие на листинг. Сейчас оценку проходят пять проектов – rom, amo blockchain, ttcprotocol, olivecoinole и contentos. Голосование по ним будет завершено через 9 дней.

На данный момент к платформе подключились 41 778 пользователей, оставивших в общей сумме 94 983 голосов, сообщает Anycoin .

Каждый раунд голосования будет длиться две недели. По завершению раунда Bithumb проведет внутреннюю проверку проекта-победителя. Участники, которые отдали свой голос за этот проект, получат его монеты через airdrop.

Чтобы исключить манипуляции, PickТhumb круглосуточно мониторит процесс голосования. Нарушивший правила проект будет немедленно исключен из раунда голосования. Попытки манипулирования голосами могут привести к блокировке аккаунтов пользователя. К таким действиям относятся покупки и продажи голосов, а также побуждение других к голосованию за тот или иной проект.