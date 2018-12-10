Венесуэльское отделение сети ресторанов KFC будет принимать оплату в криптовалюте dash, таким образом присоединяясь к другим заведениям страны, которые уже делают это, сообщил сооснователь Dash Help, Dash Merchant Venezuela и Dash Text Алехандро Эчеверрию.

Также с dash в Венесуэле работают сети ресторанов Subway, Papa John's и розничные магазины Traki, сообщает Forbes . Последние три месяца Эчеверрия и его команда налаживали партнерство с KFC, увеличивая принятие dash в Венесуэле.

По данным Эчеверрия, люди предпочитают использовать dash для своих ежедневных операций, поскольку это платежное решение, которое легко использовать.