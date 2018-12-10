Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о поощрении на общую сумму 19,96 млрд рублей 40 субъектов России, в которых показатели наращивания экономического потенциала оказались наиболее высокими по итогам 2017 года.

«В целях поощрения субъектов Федерации, занявших с первого по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий за 2017 год, подписанным распоряжением межбюджетные трансферты (гранты) в размере 19,96 миллиарда рублей распределены между этими 40 субъектами Федерации. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете», — говорится в документе.

Наиболее высокие значения были достигнуты Камчатским краем, который получит из бюджета 930,7 млн рублей, Белгородской (990,8 млн) и Сахалинской (882,9 млн) областями.