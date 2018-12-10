Потенциальные криптовалютные инвесторы предпочитают YouTube как основной источник информации о криптовалютах в социальных сетях, говорится в исследовании компании BDCenter.

YouTube с большим отрывом превосходит такие популярные среди криптотрейдеров площадки для общения, как Twitter и Reddit, сообщает Ttrcoin .

При этом криптобиржа Binance на 80% полагается на прямые переходы, и только 2% ее трафика обеспечиваются различными видами платного продвижения. В социальных сетях она свои объявления не размещает.

Криптобиржа OKEx получает 74% трафика от прямых переходов и менее 2% с рекламы. Продвижением OKEx в социальных сетях занимаются ее партнеры, например Volt Tech.

Также 99% трафика Huobi приходится на органический поиск в китайской системе Baidu. Около трети трафика Huobi исходит из социальных сетей.

Более 99% трафика Bitfinex зафиксировано от поиска в Google и прямых переходов. При этом на рекламные объявления приходится всего 0,03%.

Американская криптобиржа Coinbase полагается на прямые переходы и реферальные ссылки, но 2% в рекламном трафике в ее случае соответствуют 100 000 уникальных пользователей.

Криптобиржа Bittrex оказалась популярной в социальных сетях – 11%, из которых 80% - это YouTube и Facebook.

Трафик криптобиржи Poloniex их социальных сетей составляет свыше 1 млн пользователей ежемесячно, и 2 млн пользователей с поискового трафика.

BDCenter отмечает, что главными источниками трафика для криптовалютных бирж являются прямые и реферальные переходы. При этом источники, которые, как правило, приносят меньше трафика, хорошо работают на мобильных устройствах.