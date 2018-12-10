Россияне предпочитают начинать кредитную историю с крупных займов — на машину и квартиру, пишут «Известия» со ссылкой на данные совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и МФК «Займер».



Так, для 18,45% граждан первым долгом перед банком является автокредит, а для 18,33% — ипотека. Чуть меньше граждан — 16,72% историю своих займов начинают с кредитных карт. И только 11,85% — с ссуд наличными.

Меньше всего россияне хотят начать кредитную историю с микрокредита до зарплаты — таких всего 3,6%.

Финансовые организации очень внимательно смотрят на заемщиков, претендующих на крупный, хоть и обеспеченный кредит, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Такая осторожность — результат массовых неплатежей после кризиса 2014–2015 годов. Теперь банки лучше следят за качеством своего кредитного портфеля и выбирают надежных клиентов. Как раз именно таким может быть человек, ни разу не бравший кредит, но при этом стабильно получающий зарплату.

К тому же многие россияне скептически относятся к любым кредитным продуктам, но крупную покупку зачастую невозможно совершить, не заняв у банка, добавил Зварич. Поэтому клиент готов на ипотеку, но при этом может обходить стороной кредитные карты и потребительские займы.