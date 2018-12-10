Криптовалютная биржа Binance заняла первое место в обновленном ежеквартальном рейтинге криптобирж аналитического агентства Tokeninsight, в котором был рассмотрен прогресс бирж за последние три месяца в сложных рыночных условиях. За Binance следуют Coinbase Pro, Huobi, Bitfinex и bitFlyer. Шестое месте заняла биржа Bitstamp, седьмое – KuCoin.

За последний квартал количество посетителей уменьшилось почти на всех площадках, за исключением Bithumb. Южнокорейская биржа, чей трафик и совокупный рейтинг возросли, тем не менее оказалась лишь на 12-м месте в рейтинге, сообщает ForkLog .

По мнению аналитиков, рейтинг оказавшейся на 8-м месте OKEx был понижен также из-за того, что биржа «неоднократно в одностороннем порядке изменяла правила торговли в течение исследуемого периода, включая откат данных и изменение правил осуществления контрактов».

Рейтинги криптовалютных бирж Hitbtc, Kraken и Kucoin были наоборот повышены, а Poloniex и Gemini оказались среди семи платформ, которые попали в отчет впервые. Некоторые биржи получили низкие оценки из-за сомнительных операций, связанных с фиктивной торговлей и искусственной накачкой объемов.